Video: Joven muere al recibir golpe en la cara mientras boxeaba en Hato Mayor

Mas sobre caso de Hato Mayor. Lo que pereció un juego entre amigos del barrio, termino en tragedia, falleció la tarde de hoy en el municipio de Hato Mayor, el joven solo conocido con el nombre julio, al recibir un fuerte golpe en una pelea de boxeo improvisada. . El deceso de produjo en momento que era conducido al hospital regional Musa de San Pedro de Macoris.