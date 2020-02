Video: “Mucho cuidado con lo que pretenden hacer”; Faride Raful acusa al Gobierno de querer implicar inocentes en sabotaje a elecciones

Faride Raful, candidata a senadora en el Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) acusó hoy al Gobierno de pretender implicar gente seria e inocente en sabotaje a elecciones.

“Señores autoridades, señores actores políticos del Gobierno dominicano (…) ustedes tienen que garantizar que aquí las cosas llegan a las últimas consecuencias, de una manera objetiva, sin implicar a inocentes”, pidió Faride.

Dijo que las autoridades han elaborado un relato o guión desde el mismo domingo , que continua en desarrollo y donde cada día, cuando sacan algo a la luz, lo que hacen es restar credibilidad a lo que están diciendo.

“Más allá de generar mayor confianza, lo que se resta es credibilidad”, dijo Faride al participar en el programa Sol de la Mañana, que se transmite por la emisora Zol 106.5 FM.

Agregó que las respuestas que se le quieren dar al país son cada vez más contradictorias y absurdas.

Indicó que aunque se ha acusado al PRM de no querer elecciones, y de querer el caos, la verdad, tarde o temprano, sale a la luz.

Se quejó de que no se haya investigado al coronel Koji Maruyama, al que el técnico de una compañía de telecomunicaciones, Manuel Regalado, identifica como sospechoso.

“Ustedes tienen personas que no van a ceder a su extorsión ni a su chantaje. Nosotros estamos advirtiendo con tiempo, que conocemos muy bien el plan que están haciendo y no le vamos a permitir que perjudiquen absolutamente a nadie, ni que vinculen a nadie que no esté vinculado”, enfatizó.

Concluyó diciendo que los 12 Años de Balaguer pasaron y que en este país la democracia costó mucho.

En otro orden, felicitó a las personas que se han manifestado de manera pacífica rechazando el boicot a las elecciones y pidiendo más democracia.

Fuente: Hoy