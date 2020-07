(Video) Niños juegan con un cocodrilo y vídeo da la vuelta al mundo.

View this post on Instagram

Un hecho insólito. En las últimas horas hay un video en Facebook que viene dando que hablar entre los millones de cibernautas que navegan por la mencionada red social. En Malasia, un grupo de niños fue captado jugando con un cocodrilo en un lago, y su padre -desde la orilla- grabó toda esta escena. Estamos todos locos. ¿Acaso no hay peligro con semejante reptil? Una cosa de locos. Ante de hacerse viral en Facebook y YouTube, el clip de casi un minuto fue compartido en Twitter, donde miles de usuarios criticaron el hecho debido al peligro en el que se encontraban los niños. En la grabación de puede ver como 4 niños rodean al reptil mientras nadaba, a la vez empiezan a jugar con él como si nada pasara. Simplemente increíble. Sin ningún temor, los niños acarician al cocodrilo, que en ningún momento muestra señales de querer herirlos. Solo en Twitter, el video superó las 824 mil reproducciones, generando todo tipo de comentarios y reacciones. La impactante escena ocurrió en Sabah, un estado ubicado en la isla de Borneo, en el norte de Malasia. Por: Depor Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.expresionpopular.com o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #ExpresiónPopular #InformaciónConDiversidad #PeriodismoParticipativo #PeriodismoDemocrático #Igualdad #diversidad #equidad #Politica #pld #prm #Elecciones2020 #rd #notícia #tvdominicana #decision2020 #rdelige