(VIDEO) ¿Qué es el Síndrome Alcohólico Fetal durante el embarazo?

SANTO DOMINGO. El Síndrome Alcohólico Fetal es un conjunto de signos y síntomas que va a presentar, generalmente a nivel neurológico y a nivel facial, el feto, el bebé o el niño, originado por el consumo de alcohol durante el primer trimestre de gestación.

Así lo definió la doctora Elizabeth Cruceta, endocrinóloga, ginecóloga-obstetra, quien fue entrevistada por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, que se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Cruceta sostuvo que el Síndrome Alcohólico Fetal puede ser detectado cuando el bebé nace. También se detecta un dismorfismo facial, que se manifiesta con la no existencia de un equilibrio en las facciones de la cara que el bebé necesita y debería tener.

Entre las primeras características que pueden advertirse a simple vista en un bebé están el descenso de los ojos más de lo normal, uno hacia arriba y otro hacia abajo; el pabellón auricular, uno arriba y otro más abajo, y una fascia visiblemente alargada, restándole expresiones en el rostro.

“Esta condición se suele diagnosticar cuando el niño o niña inicia con el aprendizaje de lectura o escribir, que es cuando se percibe la lentitud en cuanto a sus actividades cotidianas similares a las de otros niños”, manifestó la endocrinóloga.

La doctora Cruceta manifestó que en República Dominicana existe la prerrogativa de tener pocas estadísticas en cuanto a este síndrome en el feto.

Indicó que en la cultura local las mujeres no tienen la educación o simplemente no entienden cuán importante es la no ingesta de alcohol durante el primer trimestre del embarazo.

“Muchas de nuestras pacientes notan que están embarazadas cuando están en el cuarto o quinto mes de gestación; entonces, cuando se tiene una organogénesis completa ya tenemos el problema y daño hecho en nuestro feto”, indicó la especialista.

EL Nuevo Diario