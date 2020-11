(VIDEO) Sergio Carlo revela que se le ofreció un “bulto lleno de dinero” durante la campaña

SANTO DOMINGO.- El comunicador Sergio Carlo reveló que durante la campaña presidencial en la República Dominicana se le ofreció un “bulto lleno de dinero” con el fin de callarlo en el espacio que realiza a través de YouTube “El Antinoti”.

Aunque no reveló los nombres de las personas ni la organización política que le hizo la oferta, el presentador respondió de esa manera ante la pregunta de qué sí se le ha ofrecido un cheque en blanco para censurarlo.

“Se han aparecido con bulto lleno de dinero, en cash”, confesó al periodista Richard Hernández que conduce el espacio “Lente Abierto” que se transmite por Súper Canal 33 de lunes a viernes de 2:30 a 3:00 de la tarde.

Pese a la oferta, de acuerdo, a Sergio se vio tentado, sin embargo, “por más jodido que yo esté, por más que yo necesite dinero, olvídate, que no hay dinero que alguien me pueda ofrecer que yo dé mi brazo a torcer, porque yo vengo de una familia donde me han enseñado a trabajar por lo que yo quiero, a trabajar para yo mantenerme. Mi papá fue un hombre que toda la vida trabajó para darnos a sus hijos todo lo que nosotros necesitábamos”.

El también actor comentó que nunca en la vida aceptará “soborno” para “yo doblegarme o cambiar una línea editorial de algo que yo estoy haciendo; mejor que ni lo ofrezcan porque se van a quedar con el bulto hecho”.

Sergio indicó que hoy en día el “Antinoti” sigue a flote gracias a la colaboración de todas las nueve mil personas, que a través de Patreo.com/antinoti, donan un dólar.

“La mayoría de las personas que están ahí son casi nueve mil personas que están como patrocinadores y como colaboradores dan de un dólar, hay unos cuantos que dan de cien, unos cuantos que dan de cincuenta. Todo el mundo puede dar a la capacidad del bolsillo”, dijo Carlo que reside en Atlanta desde el 2016.

En ese sentido, Sergio aseguró que ese aporte económico que recibe “nos ha ayudado a nosotros a mantenernos; por ejemplo: pagar todos los gastos que tenemos del Antinoti” entre los que mencionó: los software para hacer los gráficos, la edición, se paga, además, oficina, los servicios que allí se utilizan y los empleados que son alrededor de unos 15 involucrados en el proyecto.

Agregó en la conversación, que se puede ver completa en el canal de YouTube del periodista, que en la República Dominicana “no tenemos la tendencia de nosotros colaborar con dinero a los medios de comunicación”.

“En países más desarrollados, por ejemplo, aquí en EEUU hay un sin número de proyectos que se mantienen con esa colaboración económica de la gente”.

FUENTE: EL NUEVO DIARIO