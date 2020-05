(Video) SP admite en Laboratorio Nacional se apilaron hasta 2500 pruebas sin procesar

El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, admitió este martes que en el Laboratorio Nacional se llegaron a acumular en un momento hasta 2,500 pruebas diagnósticas del coronavirus tipo PCR por falta de insumos y que, aunque el retraso se continúa presentando, están tratando de resolver.

Esto, al ser abordado sobre denuncias de que personas con síntomas que asisten a los hospitales deben esperar hasta 15 días por el resultado de las pruebas de detección y que éstos son enviados a sus casas sin seguimiento médico, lo que se traduce en un riesgo a los allegados del paciente.

“El Laboratorio ha recibido 500 y hasta 1000 pruebas para su procesamiento. En el día de ayer cerramos con 600 pruebas que quedaban y que a primera hora de la mañana deberían ser procesadas y van entrando las nuevas”.

La carencia de insumos ha visto mitigada la capacidad del COBAS 6800, capaz de procesar 192 pruebas en tres horas, según indicó el funcionario.

“Lo que nos han estado suministrando los suplidores es muy poco, pero estamos trabajando con Roche para la mejora de suministro”, alegó el funcionario, al tiempo que anunció la capacitación de otros 10 técnicos en el Laboratorio Nacional.

Asimismo, Sánchez Cárdenas aseguró que todas las personas con sintomatología del coronavirus deben mantenerse bajo la vigilancia del personal médico que le asista, hasta tener el resultado de las pruebas que confirme la presencia o no de la enfermedad.

“El diagnóstico presuntivo de COVID-19 tiene que conducir al médico tratante a tomar las medidas de precaución necesarias con esa persona. Eso es una obligación”, sostuvo el galeno en rueda de prensa virtual para el seguimiento del virus.

“El hecho de que (los resultados) la prueba no haya salido no significa que el equipo que tomó la prueba no tome las medidas de precaución con el paciente, que no se deja suelto, porque el protocolo dice que se hace con cada uno de los pacientes, dependiendo de la condición en que estén”, añadió.

Asimismo, sostuvo que ese paciente debe ir a aislamiento domiciliario u hospitalario, si lo requiere.

El país registra 10,900 contagiados y 402 fallecidos por la enfermedad, de acuerdo al boletín de este miércoles del Ministerio.