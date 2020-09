(VIDEO) Wessin Chávez: Orar en el Congreso está por encima de banderías políticas

Send an email

SANTO DOMINGO.- El diputado del Distrito Nacional y presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Elías Wessin Chávez, dijo este martes que la acción de orar en el Congreso es una práctica que se viene realizando desde el período anterior y que la misma está por encima de cualquier bandería política.

“Nos une la palabra, nos une la fe que está por encima de cualquier tipo de bandería política, nosotros ahí no estamos solos, Dios está con nosotros”, aseveró Wessin Chávez.

En ese orden, indicó que está ejerciendo un derecho que le corresponde como ciudadano, donde existe la libertad de culto y consciencia.

Wessin Chávez emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por el comunicador Jaime Rincón, en el programa El Nuevo Diario en la Tarde, que se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

“Imagínese, si no nos dirige el señor hacia dónde vamos a ir, eso es lo que se ha hecho, veo que se han rasgado las vestiduras las personas que no tienen temor de Dios y que no respetan las creencias de los demás”, puntualizó el político.

Wessin Chávez aseguró, que como cristianos respetan a todos los que profesan cualquier tipo de creencia o religión, al tiempo de expresar que “tienen que dejar que nosotros también ejerzamos nuestro derecho”.

“Bajo ninguna circunstancia nosotros recibimos pago por eso, eso no es posible, es una inventiva realmente”, agregó.

El diputado también manifestó que en el Congreso “Nosotros oramos por el país, por el presidente Luis Abinader, por su esposa, por la vicepresidenta, oramos por todos los diputados, por Pacheco, por Eduardo Estrella y el país.

ND