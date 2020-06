Vinicito propondrá condonar deuda de factura eléctrica por período de crisis

El candidato a Senador del DN por la coalición de partidos que encabezan la Fuerza del Pueblo y el Partido Reformista Social Cristiano, Vinicio Castillo Semán, anunció que de ser electo el próximo 5 de Julio propondrá una ley de emergencia mediante la cual se condone la facturación eléctrica correspondiente al período de emergencia por la crisis del Covid-19, a todos los usuarios y empresas pequeñas y medianas cuyo consumo no excedan los 30 mil pesos.

“Propondré esta ley de emergencia para un alivio directo a la clase pobre, a la clase media y a las cientos de miles de pequeñas y medianas empresas que no podrán hacer frente al pago de su facturación eléctrica, una vez termine el estado de emergencia, porque no han producido para ello y en muchos casos, aún con las empresas cerradas, les sigue llegando la factura eléctrica con montos importantes, bajo el concepto de potencia instalada. Debe ser una de las primeras medidas para auxiliar a tanta gene que no sabe cómo le va a hacer frente a sus obligaciones básicas”, expresó el también ex legislador de la FNP.

“Lo primero que hay que lograr en esta situación de crisis sin precedente que vive el país es que las empresas pequeñas y medianas no quiebren de manera definitiva y que no haya despidos masivos. El pago de los servicios eléctricos por 3 o 4 meses del estado de emergencia debe ser visto como un costo de la crisis social derivada de la pandemia. El Estado tiene que absorber ese costo y lo vamos a proponer por medio de una ley especial si resultamos favorecidos con el voto popular el próximo domingo 5 de Julio”, concluyó el candidato a Senador Castillo Semán.

Fuente: El Caribe