Vinicito propone el voto obligatorio en una próxima reforma constitucional

Santo Domingo.- El ex diputado y ex candidato a senador Vinicio Castillo Semán (Vinicito) propuso que en la próxima reforma constitucional anunciada por el Presidente Luis Abinader se discuta y debata la conveniencia del voto obligatorio con opción de “ninguno” para las elecciones presidenciales, congresuales y municipales, como lo tienen otros países democráticos.

Castillo Serán hizo la sugerencia ante la preocupante alta tasa de abstención que se está produciendo en los últimos comicios, alcanzando niveles históricos.

“Sería un gran legado histórico para el fortalecimiento de la democracia que se introduzca el voto obligatorio como el modelo de Chile, que recientemente lo ha reinstaurado. Se combatiría con efectividad la compra de cédula, el voto clientelar y la práctica preocupante de muchos de los votantes en las zonas más pobres del país, de que sólo van a votar si aparece quien les dé 500 o 1,000 pesos”, agregó.

Asimismo expresó que, «se convirtió en una cultura que se está consolidando muy peligrosa para la democracia de la llamada “logística”, que “si no hay dinero, me quedo en la casa y no voto, ese proceso debilita la democracia y afectará en el futuro la legitimidad de las autoridades si no le ponemos un remedio a tiempo”.

“Se pueden establecer multas y otras penalidades para el que no vaya a votar sin una causa justificada, como pérdida de acceso a programas sociales. No se estaría obligando a nadie a votar por un candidato que no le guste, porque se puede consignar en el recuadro la opción de “ninguno”, dijo el ex diputado y ex candidato a senador en el pasado proceso electoral.

«Pero sí se le estaría mandando al pueblo el mensaje claro de que votar no es sólo un derecho; es un deber que hay que cumplir. Chile lo acaba de reinstaurar en la reforma constitucional de 2022, logrando un aumento de participación a un 85%”, concluyó Vinicio Castillo.

Fuente: N Digital