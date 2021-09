Violaciones de menores, aborto forzado y videos con heces en el rostro: los aterradores crímenes sexuales del músico R. Kelly

Las víctimas acusaron al músico R. Kelly de haberlas obligado a llamarlo ‘papito’ y de castigarlas físicamente si le desobedecían. Incluso aseguran que no les permitía usar el baño sin su permiso.

El caso del cantante estadounidense conocido como R. Kelly, quien fue encontrado culpable este lunes de extorsión y tráfico sexual de varias mujeres y niñas en el transcurso de varios años, ha significado un nuevo hito para el movimiento ‘Me Too’, convirtiéndose en el primer juicio de este tipo en el que la mayoría de las víctimas son afroamericanas, informa The New York Times.

Varias de las demandantes ofrecieron duros testimonios con aterradores detalles de las acusaciones contra el autor del éxito musical de 1996 ‘I Believe I Can Fly’ —parte de la banda sonora de la película ‘Space Jam’ del mismo año— con quien mantuvieron relaciones sexualescuando aún eran menores de edad.

Las víctimas se refirieron a Kelly, uno de los máximos exponentes en la historia del ‘rhytm and blues’, como una persona controladora, propensa a la ira y la violencia, detallando que les exigía que lo llamaran ‘daddy'(‘papito’, en español), recoge ABC.

Enfermedades de transmisión sexual

Algunas de las personas afectadas aseguraron que el depredador sexual las obligó a escribir cartas con confesiones falsas que podrían ser usadas para extorsionarlas.

Una de las demandantes, identificada por el nombre de Jane Doe N.º 5 para proteger su identidad, testificó que contrajo herpes luego de que en 2015 comenzara una relación con el artista cuando ella tenía 17 años y soñaba con convertirse en cantante. Además, denunció que durante los siguientes cinco años el músico abusó de ella repetidamente.

Según la joven, el hombre le ocultó intencionalmente la enfermedad de transmisión sexual, algo que la ley obliga a comunicar, para contagiarla “a propósito”. Posteriormente, otras dos mujeres testificaron haber sido contagiadas con el mismo virus por Kelly.

Asimismo, Jane Doe aseguró que el acusado buscó mantener el control de cada detalle de su vida cotidiana, recurriendo “cada dos o tres días” a castigos físicos en respuesta a “desobediencias”. En ocasiones, le llegó aplicar nalgadas tan fuertes que le produjo hematomas y piel rasgada.

En una ocasión, el artista la habría perseguido y golpeado con un zapato luego de enojarse debido a que ella enviara un mensaje de texto a un conocido en el que hizo referencia al compositor.

Videos degradantes y aborto

Mientras que en otra oportunidad la obligó, como castigo, a filmarse a sí misma mientras se untaba materia fecal en el rostro. Otra mujer testificó que el cantante la presionó para que se grabara en un video “sexual y seductor” utilizando fluidos corporales.

Jane Doe reveló, además, que quedó embarazada del músico y que este la forzó a realizarse un aborto.

A su vez, Jerhonda Pace, la primera mujer en testificar durante el juicio, aseguró que Kelly mantuvo relaciones sexuales con ella en 2009 sabiendo que aún era menor de edad. En sus palabras, el intérprete le pidió que se recogiera el cabello en trenzas y se vistiera de chica exploradora, grabando esos encuentros sexuales.

Por otra parte, testificó que el también productor musical no le permitía usar el baño sin su permiso, obligándola a esperar hasta tres días en caso de no estar de buen humor. Además, le propinaba bofetadas y escupitajos si ella no lo saludaba inmediatamente cada vez que entraba en la habitación.

Violación entre bastidores

Pero incluso hubo víctimas masculinas. Uno de ellos relató que, cuando era menor de edad, Kelly lo invitó a su casa ofreciéndole trabajar en su estudio musical y un día la estrella le practicó sexo oral.

Otro hombre testificó que mantuvo una relación con el ahora convicto a los 20 años y que este llegó a besarlo a la fuerza. Además, arregló para que el joven tuviera relaciones sexuales con mujeres, filmándolo y masturbándose mientras lo observaba.

Por último, una mujer denunció que fue fuertemente violada por el artista tras presenciar uno de sus conciertos. El hecho ocurrió detrás del escenario, a donde la víctima fue invitada luego del espectáculo, dos días después de que Robert Kelly se casara con la cantante Aaliyah, en ese entonces menor de edad.

Se espera que el veredicto final contra el acusado se dictamine el 4 de mayo de 2022.

Fuente: RT NOTICIAS