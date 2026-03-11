Violento asalto a joyería en Cristo Rey: Delincuentes irrumpen a disparos y sustraen pertenencias

SANTO DOMINGO, RD – Un grupo de individuos armados perpetró un violento asalto en una joyería ubicada en el populoso sector de Cristo Rey, en el Distrito Nacional. El incidente, captado íntegramente por las cámaras de seguridad del establecimiento, muestra la agresividad con la que actuaron los malhechores, quienes no dudaron en realizar múltiples disparos para amedrentar a los presentes.

El hecho ocurrió en horas de la noche, bajo condiciones de lluvia, cuando al menos cuatro sujetos llegaron al local en motocicletas y un vehículo gris. Mientras algunos vigilaban el perímetro, otros ingresaron de forma violenta, rompiendo vitrinas y sometiendo a los empleados y clientes bajo amenaza de muerte.

Cronología del asalto

El Ingreso: Los asaltantes irrumpieron disparando hacia las vitrinas de seguridad y el techo, provocando el pánico absoluto dentro del establecimiento.

El Robo: En menos de dos minutos, los individuos sustrajeron una cantidad aún no determinada de joyas y pertenencias de valor, colocándolas en bultos y mochilas antes de emprender la huida.

El Escape: Tras completar el robo, los sujetos abandonaron la escena realizando disparos al aire para evitar ser perseguidos por testigos o patrullas cercanas.

Respuesta de las autoridades La Policía Nacional ha desplegado un operativo de búsqueda y captura en toda la zona metropolitana. Agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM) se presentaron en el lugar para recolectar casquillos, huellas dactilares y analizar las secuencias de video que muestran los rostros y la vestimenta de los implicados.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas fatales ni heridos de gravedad, aunque los empleados del local recibieron asistencia debido al fuerte estado de crisis nerviosa tras el suceso. La uniformada exhortó a cualquier ciudadano con información relevante a comunicarse de manera confidencial para dar con el paradero de los responsables.