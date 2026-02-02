Virus del Nipah: la letal infección surgida en 1998 con alto porcentaje de letalidad

El infectólogo Héctor Balcácer, aclaró que el virus del Nipah, fue identificado por primera vez en 1998 en Malasia y que no se trata de una nueva enfermedad como circula en redes sociales.

Señaló que, siendo una preocupación emergente en el sudeste asiático. Asimismo, precisó que el virus transmitido por murciélagos que se alimentan de frutas, ha causado brotes en países como India, Filipinas y Bangladesh.