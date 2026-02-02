Virus del Nipah: la letal infección surgida en 1998 con alto porcentaje de letalidad
El infectólogo Héctor Balcácer, aclaró que el virus del Nipah, fue identificado por primera vez en 1998 en Malasia y que no se trata de una nueva enfermedad como circula en redes sociales.
Señaló que, siendo una preocupación emergente en el sudeste asiático. Asimismo, precisó que el virus transmitido por murciélagos que se alimentan de frutas, ha causado brotes en países como India, Filipinas y Bangladesh.
En cuando a su letalidad, refirió que puede llegar hasta el 70%, lo convierte en una amenaza significativa, aunque su rápida tasa de mortalidad reduce la posibilidad de propagación masiva.
Continúo diciendo que la transmisión del virus se ve facilitada por prácticas culturales específicas en la India, donde los murciélagos pueden contaminar alimentos durante ciertas festividades.
Sin embargo, la falta de tratamiento específico y la rapidez con la que afecta a las personas infectadas subrayan la necesidad de vigilancia continua y medidas preventivas, acotó.
Fuente: NT
