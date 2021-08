Visión de 2 obispos sobre el liderazgo en la Iglesia choca con la de Masalles

Santo Domingo, RD

El presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano y arzobispo metropolitano de Santiago, Freddy Bretón, y el obispo de la Diócesis de San Francisco de Macorís, Alfredo de la Cruz, defendieron el liderazgo actual de la iglesia católica ante la afirmación del obispo de Baní, Víctor Masa lles, de que existe un vacío de liderazgo que la ha exclui do en los últimos años de los escenarios de diálogo y concertación.

El arzobispo Bretón indicó que “indudablemente, la iglesia tiene que hacerse presente en la sociedad. Su naturaleza y su propia misión la llevan a interactuar con todas las entidades socialesy con las personas en particular”.

No obstante, Bretón sostuvo que “la iglesia debe intervenir en la sociedad, pero no tiene que hacerlo en todo, pues ni siquiera es experta en todos los temas”. Y agregó que, como “experta en humanidad”, la iglesia “debe salir al ruedo y batirse en la arena con quienes pretenden mancillar la dignidad humana”.

En una entrevista que conce dió al programa “La Hora 22”, de Te leradio América, el obispo Masalles señaló que la iglesia está en la obligación y el deber de reposicionar su rol en la sociedad, para servir genuinamente y con autoridad en la mediación en los escenarios de conflictos, algo sobre lo que Bretón dijo “en muchos asuntos sociales, y especialmente de carácter político, es deseable que la iglesia no tenga que intervenir”.

“Lo he repetido muchas veces: habla mal de una sociedad el que siempre tenga que buscar mediadores para dirimir los asuntos que por sí misma debe dirimir; no hay duda de que estamos proclamando la inmadurez de un conglomerado social que no sabe valerse por sí mismo. Esto lo expresé ante los medios del Grupo Corripio y, más recientemente, ante los medios y el Pleno de la Junta Central Electoral”.

Expuso que es muy meritoria la labor de la Iglesia en medio de los conflictos sociales pasados, tratando de evitar “que la sangre llegara al río”. No obstante dijo que “tenemos que crecer humana y socialmente: la sociedad debe llegar a valerse por sí misma. Entiendo que sería satisfactorio que disminuyera el “liderazgo” de la iglesia en esta materia, pues sería señal inequívoca de crecimiento.

Otros tiempos

El presidente de la Conferencia del Episcopado y obispo metropolitano de Santiago, Freddy Bretón, indicó que la sociedad vive otros tiempos.

“Puede ser que antes viviéramos tiempos de excesivas intervenciones de la iglesia en cuestiones sociales, y ahora, que experimentamos quizás otro estilo, percibamos como disminuido el accionar de la Iglesia”, agregó.

Ante criticas y señalamientos a la iglesia, Bretón señaló que, de todos modos, “hay que contar con que, para algunos analistas y críticos, aunque saliéramos millones de veces en la prensa y en los medios, la Iglesia no hace nada, la Iglesia no dice nada”.

Fuerza transformadora

Otra reacción a lo dicho por Masalles provino del obispo de la Diócesis de San Francisco de Macorís, Alfredo de la Cruz Baldera, cuando respondió el pasado sábado, en su cuenta de Twitter, que el liderazgo de la Iglesia Católica “se refleja en el anuncio de la fuerza transformadora del evangelio”.

“El liderazgo de la Iglesia consiste en el anuncio de la fuerza transformadora del evangelio”, escribió Baldera.

De lo que dijo Masalles

“La Iglesia ha perdido mucho espacio en ese rol. Desde hace mucho tiempo que la Iglesia ha ido soltando roles que son importantes para la sociedad… y hay una ausencia de líderes que estén sirviendo como mediadores para poder trabajar en situaciones conflictivas y ayudar a que los conflictos se solucionen”, dijo el religioso.

ADMITE EXCESOS

“Los tiempos cambian, gracias a Dios”

En su escrito “Iglesia, Liderazgo, Poder”, El arzobispo Bretón expresó que el liderazgo de la iglesia ha sido visto como poder: el poder de la iglesia y ejemplificó esto indicando que se ha dicho que “la iglesia quita y pone gobiernos… Y, de hecho, ha habido excesos. Pero, los tiempos cambian, gracias a Dios. Por ejemplo, la época del triunfalismo debe quedar completamente atrás”.

Afirmó que “con el Papa Francisco no queda duda: si la iglesia quiere poder, que se ponga a servir: El verdadero poder es servicio”. (Homilía de inicio de su pontificado, 19/3/2013).

Bretón, en su reflexión sobre el papel que debe jugar la iglesia en la actualidad, señala que su obra debe notarse en medio del conglomerado social, que si actúa como debe hacerlo, puede llegar a tener incluso un liderazgo social y que eso es lo que ha sucedido en el país y en otros países en donde la iglesia ha estado presente durante siglos.

Fuente: Listin Diario