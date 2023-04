Visita de subsecretaria estadounidense genera debates entre legisladores

La visita que realizará esta semana de la subsecretaria del Departamento de Estado de Estados Unidos a República Dominicana, Wendy Sherman, ha generado diversas críticas por partidos opositores, las cuales fueron rebatidas por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.

La subsecretaria estadounidense viajará este miércoles al país y sostendrá reuniones con el presidente Luis Abinader y el canciller, Roberto Álvarez.

En ese sentido, el senador Antonio Marte indicó que no entiende la razón por la cual los Estados Unidos se «entrometa» en los asuntos del país y que República Dominicana no «puede aceptar que ningún otro país venga a influenciar con temas haitianos».

Para el legislador la visita de Wendy Sherman es para tratar el tema haitiano, lo cual consideró es una intromisión a la soberanía dominicana.

«Nosotros no queremos haitianos aquí, es que no los queremos porque no son lo mismo, no es la misma costumbre y además Haití que se maneje como Haití y República Dominicana como Dominicana, no queremos esa gente aquí», destacó Marte.

Agregó que la secretaria puede reunirse con las autoridades dominicanas, pero que se debe recordar que el país es soberano.

«Vienen a meterle un arigón a uno, como que uno debe hacer lo que ellos (Estados Unidos) digan y están equivocados, se equivocaron», manifestó el senador.

En ese sentido el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, dijo que el presidente Luis Abinader no recibe presiones de nadie y que el país norteamericano es un amigo de la República Dominicana.

«Yo pienso que los Estados Unidos es un país tradicionalmente amigo y relacionado de la República Dominicana como lo son otros y que los países no pueden vivir de manera individual», destacó Peralta.

Agregó que: «El presidente Luis Abinader no es un hombre de alguien me imponga nada».

De su lado, la diputada del Partido Reformistas Social Cristiano (PRSC), Rafaela Albuquerque, dijo que si Estados Unidos viene a «narigonear» con el tema haitiano se encontrará con un presidente qué «los ha enfrentado a ellos mismos en todos los escenarios».

La diputada indicó que «no hay manera de que al pueblo dominicano nadie la vaya a poner condiciones para que aceptemos lo que ellos quieran».

«Nosotros no vamos a los Estados Unidos a imponerle nada… Este es un país libre y democrático, pero este es un país libre y democrático y el 24 de abril todavía no debe olvidarse», señaló Albuquerque.

De acuerdo a un comunicado del Departamento de Estado, la subsecretaria en sus reuniones con el presidente Luis Abinader, el ministro Roberto Álvarez y otros funcionarios dominicanos, reforzará los «lazos bilaterales fuertes y duraderos en una amplia gama de temas, incluida la situación urgente en Haití».

Para el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosendy Polanco, la soberanía no se vende ni se transfiere, pero que entiende que la República Dominicana ha pedido cooperación con el tema haitiano y que la visita de la subsecretaria es una muestra de ello.

«Si hemos pedido la cooperación y viene para cooperar para resolver pues que bueno que vienen», dijo Polanco.

Fuente: Diario Libre