Viudo, con 78 años y sin hijos, príncipe alemán adopta hombre adulto para que sea su heredero

El príncipe Frédéric von Anhalt es el último eslabón del linaje de la abolida monarquía alemana, desesperado a sus 78 años, viudo y sin descendencia, decidió adoptar al hijo de un amigo para sea el heredero de su patrimonio y lo cuide en su vejez.

Su historia de adopción la relata en detalle en la serie documental “Adults Adopting Adults” (“Adultos adoptando adultos”), que se estrena este 31 de enero en el canal estadounidense A&E. El príncipe decidió que la escogencia de su sucesor fuera pública.

“Lo hice en televisión porque quería mostrarles a las personas solitarias que no necesitan estar solas”, dijo von Anhalt. “Puedes adoptar a un adulto y tener a alguien que te ayude desde el primer día. No tienes que criar a un niño”.

El sucesor elegido es Kevin Feucht, un deportista de 27 años.

«Mi padre es amigo de Frédéric y me dijo que podía quedarme en su casa. Frédéric y yo acordamos que, si le ayudaba en la casa, trabajaba con él en el ordenador, me aseguraba de que se pagaran sus facturas (ya he conseguido rebajar algunas) y cocinaba para él a veces, podía quedarme», dijo Feucht al diario neoyorquino.

Von Anhalt explicó que su heredero vivirá junto a él y que tiene un nuevo certificado de nacimiento, donde se indica que él es oficialmente su padre. El príncipe asegura que este hecho no ha afectado a su relación con el padre biológico de Feucht. «Su padre y yo seguimos siendo amigos. Su madre y su padre están de acuerdo», indicó.

También fue adoptado Von Anhalt no es ajeno a los mecanismos de adopción.

Siendo el hijo de un policía de una familia de clase trabajadora en Wallhausen, Alemania, llegó a ser el príncipe Frederic tras ser adoptado a la edad de 35 años por la princesa Marie Auguste von Anhalt.

“Fui adoptado por la princesa más conocida de Alemania [Marie Auguste von Anhalt]”, dijo. “Yo había jugado fútbol con su nieto y él se mudó a Sudamérica. Yo era la oveja negra de mi familia», explicó.

La adopción siguió siendo una alternativa para el príncipe que antes de adoptar al hijo de su amigo ya había adoptado a otras cinco personas más que le abandonaron tras recibir el título real. El aristócrata espera que el destino de Feucht sea otro.

«Estoy haciendo todo lo correcto [para proteger la herencia] mientras estoy vivo. Pero después de que muera, me importa un bledo. Por ahora, sin embargo, solo espero que Kevin funcione. Es diferente a los demás, tiene cerebro, pero nunca se sabe», afirmó el príncipe.

La monarquía alemana fue abolida en 1918; según el príncipe, “los títulos todavía existen, pero ya no hay poder para la nobleza».

Fuente: DL