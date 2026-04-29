Voluntariado Universitario UASD resalta el valor del Día Nacional de la Ética Ciudadana

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Santo Domingo, República Dominicana. – El Programa de Voluntariado Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), adscrito a la Vicerrectoría de Extensión, destacó la importancia del 29 de abril como el Día Nacional de la Ética Ciudadana, fecha instituida en honor a la rectitud moral, el civismo y el legado ejemplar de Ulises Francisco Espaillat.

En ese sentido, el organismo, coordinado por el Mtro. Víctor Ángel Cuello, quien además preside la Comisión de Voluntariado de la Fundación Universidad Primada (FUP) de la UASD, resaltó que esta conmemoración representa una oportunidad invaluable para fortalecer los valores éticos en la sociedad dominicana, especialmente en las nuevas generaciones.

El Voluntariado Universitario UASD enfatizó que el ejemplo de vida de Ulises Francisco Espaillat constituye un referente imprescindible de integridad, transparencia y compromiso con el bien común. En tal sentido, promueve una cultura ciudadana basada en principios éticos que contribuyan al desarrollo sostenible y a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Asimismo, el voluntariado universitario asumió la ética ciudadana como un eje transversal en sus acciones comunitarias, impulsando iniciativas orientadas a fomentar la responsabilidad social, la participación activa y el respeto a las normas colectivas en los distintos espacios de intervención social.

De igual manera, destacó la importancia de articular esfuerzos entre la academia, la sociedad civil y las instituciones públicas para consolidar una cultura ética que fortalezca la institucionalidad democrática y promueva una convivencia basada en valores.

El Voluntariado Universitario UASD reiteró su compromiso de continuar trabajando, desde esta casa de altos estudios, en la formación de ciudadanos conscientes, solidarios y éticamente responsables, en consonancia con el ideario de quienes han marcado la historia nacional con su ejemplo.