Vuelven los yaniqueques a la política de la mano de Gonzalo y Leonel

El video de Gonzalo corresponde a este miércoles y ocurrió cuando iba camino a una actividad política en Boca Chica y “le dio hambre y, como buen dominicano, se ajustó su buen yaniqueque tostadito, con sal y aguacate”, de acuerdo a Miguel Medina, director de comunicaciones del político.

“No, totaíto me gusta y échele sal. Yo no he desayunado hoy”, decía mientras hablaba con las mujeres del puesto de comida, a las cuales les pidió aguacate.

En tanto, el video de Leonel tiene poco más de un año y fue desempolvado luego de que se diera a conocer el de Gonzalo. De inmediato, comenzaron las comparaciones y acusaciones de copiar la idea.