WADA no ha tocado el tema transgénero de manera formal

Los días 19 y 20 de junio de 2022 marcan un antes y un después para el deporte mundial y de manera particular para la natación.

El primero de los días, la Federación Internacional de Natación informó, mediante un comunicado de todos sus miembros, la prohibición en las competiciones internaciones organizadas por esa institución de las mujeres transgénero.

Pero también permitió la inclusión de una nueva división y es precisamente para “las mujeres trans”, que entró en funcionamiento a partir del pasado día 20.

Este espinoso tema explotó por la participación de la transgénero Lia Thomas en el campeonato de natación de la NCAA.

La pregunta que resulta de todo esto es la siguiente: ¿La Convención internacional contra el dopaje en el deporte de la Unesco y la Agencia Mundial Antidopaje (Wada en inglés) han tratado este tema en algún momento?

“En el mundo del antidopaje el tema se ha tratado de manera informal, no como punto oficial de agenda”, dijo el presidente de la Convención internacional contra el dopaje en el deporte de la Unesco, el dominicano Marcos Díaz. Este “tema de género” ha sido tocado de manera informal, señala Díaz.

Este “tema de género no cae dentro del alcance ni las atribuciones de decisión de la lucha contra dopaje en el deporte, pero sí se ha socializado lo contradictorio de que cuando se le dio permisibilidad a un transgénero en la NCAA, se le exigió utilizar sustancia dopante”.

Contradicción con la WADA

La explicación que da la NCAA era que un hombre que se convierta en mujer se le va a exigir el uso de sustancias para deprimir “la hormona masculina” con el fin de nivelar el juego con las mujeres, “siendo mujer lo que él quiere ser” en este caso Thomas. Lo que busca la FINA es defender la igualdad entre la mujer en el deporte y por eso propone la creación de una categoría abierta para personas que se identifican como mujer y que no competirán contra aquellas que son mujeres desde su nacimiento. “La regla de la NCAA para permitir al transgénero ser mujer, le exige inyecciones y el uso de sustancias externas, entonces el comentario es la contradicción cuando el mundo deportivo está siendo educado para que el atleta no se suministre nada que su cuerpo no produzca”, explicó Díaz.