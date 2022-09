Waldo Ariel cree que «ya es hora» de un cambio en la Ley de Seguridad Social

El expresidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, consideró este miércoles que ya es hora de producir un cambio en cuanto al modelo de la seguridad social por entender que esa Ley 87-01 solo beneficia al empresariado dominicano.

“Beneficia a un sector que nada tiene que ver con los enfermos, que no asiste a un enfermo, que no se infecta de ninguna enfermedad, que no sufre las consecuencias de lo que es este sistema”, expresó.

Al participar en la marcha convocada por el actual presidente del CMD, Senén Caba, manifestó que es tiempo de que el presidente Luis Abinader produzca las modificaciones necesarias a lo que calificó como “la mal llamada seguridad social que se debe llamar seguridad empresarial”.

El CMD, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), el Colegio Dominicano de Abogados, la Coalición Seguridad Social Digna y la Unión de Trabajadores Cañeros marcharon este miércoles hacia la sede del Consejo de la Seguridad Social (CNSS) demandando el fin de las empresas Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Durante la marcha se denunció que la clase media y los pobres reciben “pedazos” de los servicios de salud mientras los más pudientes adquieren servicios “platino”.

La marcha de los médicos y otros sectores salió desde la sede del gremio de los galenos en la Zona Universitaria, a las 10:00 de la mañana, hacia la sede del CNSS ubicada en la avenida Tiradentes No. 33 en Naco.

