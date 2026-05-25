Wander Franco es determinado penalmente responsable, pero no irá a prisión

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La Corte de Apelación de Puerto Plata condenó al pelotero dominicano Wander Franco tras hallarlo responsable de abuso sexual y psicológico en perjuicio de una menor de edad, en un caso que ha generado gran atención pública tanto a nivel nacional como internacional.

La decisión resultó emitida luego de conocer el proceso judicial seguido contra el jugador de Grandes Ligas, acusado de mantener una relación ilícita con una adolescente.

Pese a que la corte determinó responsabilidad penal en los hechos imputados, el tribunal dispuso que Franco no cumplirá pena privativa de libertad, medida que ha provocado diversas reacciones por la relevancia mediática del caso y el debate generado en torno a la decisión judicial.

El proceso contra el pelotero ha permanecido bajo el foco público desde que salieron a la luz las acusaciones, debido a la notoriedad de Franco en el ámbito deportivo y al impacto del caso en su carrera profesional.

Hasta el momento, no se han ofrecido mayores detalles sobre las condiciones impuestas por el tribunal ni sobre posibles recursos legales que puedan presentarse por las partes involucradas.

Martha Vanessa Chevalier, la madre de la menor si resultó condenada a 10 años de prisión por haber sido encontrada culpable de lavado de activos en el caso Wander Franco.

Fuente: CDN