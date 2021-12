Wason Brazobán manifiesta Danilo Medina ha hecho el mejor gobierno

SANTO DOMINGO. – El cantante Wason Brazoban manifestó este jueves que el expresidente de la República, Danilo Medina, realizó el mejor gobierno cuando estuvo en el cargo durante dos periodos consecutivos (2012-2020).

“Para mí, Danilo Medina ha hecho el mejor gobierno o el menos malo que yo he visto en mi país y ojalá que Abinader lo supere porque gana el país”, dijo el artista en uno de su segmento desde su cuenta de Instagram, “Wason pensando”.

Brazoban también aclaró que él y el exmandatario no son amigos, sólo se han visto en el Palacio Nacional una sola vez.

Por otro lado, sobre el tema de corrupción de la que se ha acusado a diferentes funcionarios del gobierno pasado, Brazobán sostuvo que: “¿Corrupción? Sí, pero ¿qué gobierno dominicano ha estado libre de corrupción? La política no es tan simple mi gente”.

A su vez, exhortó a sus seguidores a investigar y leer más para que puedan defender su opinión de frente.

“No he cobrado nunca en ningún gobierno, gracias a Dios no lo he necesitado. Pero soy un ser humano y tengo mi opinión de las cosas”, recordó Brazoban.

Aseveró que todo aquel que robó debe ir preso, “ojalá y sea así para todos los colores”.

Wason Brazobán es conocido por sus críticas y reflexiones sobre situaciones sociales. “Wason pensando” y “La novela de Wason”, los cuales se han convertido en un desahogo para el artista fijando sus posiciones en temas de actualidad y muchas veces le ocasionando molestias de parte de sus seguidores.

Fuente: El nuevo diario