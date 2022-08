WhatsApp te permitirá eliminar mensajes enviados con dos días de antigüedad

La aplicación de mensajería WhatsApp anunció que ahora es posible eliminar los mensajes enviados con dos días de antigüedad.

Hasta ahora, solo era posible eliminar un mensaje durante los siguientes 68 minutos después de haberlo enviado. Ahora, el nuevo límite es de dos días y 12 horas para eliminar ese mensaje.

Durante el pasado mes de febrero se dio a conocer que la plataforma estaba trabajando en ampliar este límite.

Originalmente, era posible eliminar los mensajes enviados hasta siete minutos más tarde de su envío, pero en el año 2021 la compañía amplió ese límite a hasta exactamente 1 hora, 8 minutos y 16 segundos.

El nuevo límite da la oportunidad de eliminar un mensaje del que te arrepentiste, siempre y cuando el receptor no lo haya leído.

💭 Rethinking your message? Now you’ll have a little over 2 days to delete your messages from your chats after you hit send.

— WhatsApp (@WhatsApp) August 8, 2022