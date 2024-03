Will Smith recibe multa por exceso de velocidad en Malibú

Send an email

El famoso actor Will Smith fue multado por exceso de velocidad en la carretera Pacific Coast Highway en Malibú, California, según reveló el portal TMZ.

Smith, reconocido por sus roles en exitosas películas como «Men in Black», fue detenido por las autoridades locales. Esto al ser sorprendido conduciendo a una velocidad superior a la permitida en esta peligrosa vía.

La Pacific Coast Highway en Malibú ha sido escenario de numerosos accidentes fatales en los últimos años. El exceso de velocidad ha sido identificado como un factor recurrente en estas tragedias en esta carretera.

La policía señaló que ningún conductor está exento de recibir una multa por conducir de manera imprudente en este tramo de carretera. Will Smith fue una muestra de ello.

Según informes policiales, el actor de 55 años fue detenido por circular a 63 millas por hora en una zona donde el límite de velocidad es de 45 millas por hora. Esta situación cobra relevancia especialmente en una vía donde, apenas en octubre pasado, cuatro estudiantes perdieron la vida a causa de un conductor que circulaba a 104 millas por hora, recordando así la importancia de respetar las normas de tránsito y mantener la seguridad vial.

El exceso de velocidad sigue siendo una preocupación grave en esta área, con algunos vehículos alcanzando velocidades superiores a las 110 millas por hora. La multa impuesta a Will Smith no solo refleja las consecuencias legales para aquellos que no respetan los límites de velocidad, sino que también destaca la necesidad de concienciar sobre la importancia de conducir de manera responsable en carreteras con historial de accidentes.

Fuente: Panorama