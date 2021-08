Wilson Camacho: es increíble que defensa de Ángel Rondón no entienda la acusación

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, se mostró este martes sorprendido de que la defensa de “Ángel Rondón todavía no entienda la acusación” de su supuesta vinculación con el caso Odebrecht.

“Es increíble que a cuatro años del Caso Odebrecht, la defensa de Ángel Rondón todavía no entienda la acusación y, el hecho de no entender la acusación aun habiendo pasado cuatro años, es lo que ha hecho que hagan una defensa ficticia y, por eso, al hacer una defensa ficticia, se defienden de cuestiones que el Ministerio Público no ha planteado”, declaró.

El funcionario judicial dijo que esa conducta de los abogados del principal acusado de recibir los sobornos de Odebrecht los hace defenderse de acusaciones que el Ministerio Público no ha hecho.

Agregó que por esa razón se empeñan en desmentir una supuesta relación entre Rondón Rijo y el abogado Conrado Pittaluga, “que son afirmaciones que el Ministerio Público no ha hecho, y han dedicado tiempo a hablar del origen de las empresas de Ángel Rondón cuando el Ministerio Público lo que ha dicho es que esas empresas, al menos dos de ellas, fueron utilizadas para recibir sobornos de Odebrecht”.

También dijo, en una nota de prensa, que al menos dos empresas de Rondón fueron utilizadas para recibir y distribuir sobornos de la constructora Odebrecht.

Sobre esta acusación dijo que el MP lo demostró en el juicio de fondo por supuesta corrupción administrativa y lavado de activos. La audiencia es conocida en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

En la audiencia de este martes la defensa de Rondón Rijo continuó con la presentación de sus argumentos finales, los cuales habían sido interrumpido debido a la muerte de un hijo del imputado. La próxima audiencia será este jueves 19 a partir de las 9:00 de la mañana.

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) habló al ser abordado por la prensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Distrito Nacional, luego de la suspensión del juicio hasta el próximo jueves 19 de agosto.

Fuente: DL