Wisin deja ver su gran madurez como artista urbano

El artista urbano Wisin, el de la fórmula de «Wisin y Yandel», dejó ver la madurez que como artista ha logrado al pasar de los años cuando se enfrentó a un bombardeos de preguntas en una conferencia de prensa. El también productor habló a “corazón abierto” en este encuentro hecho pot los organizadores de los Premios Heat quienes reconocieron como el “Artista de oro”.

El dueño de varios éxitos y muchos discos, hizo la revelación de que en varias oportunidades ha pensado dejar la música y es su esposa, la madre de sus hijos y con quien espera ahora su cuarto bebe que le dice que eso no va a pasar nunca. “Es cierto porque ya la música no la veo como un trabajo, para mi es un placer hacer música, trabajar con tantos amigos, crear para otros artistas, rodearme de tantas personas buena son cosas que me hacen feliz, entonces creo que aquí estaremos hasta que Dios quiera”, dijo el urbano. Habló de su cuarto hijo que espera, de sus inicios como cantante, de las puertas que abrieron artistas como Tego, Don Omar, Daddy Yankee y otros. Se mostró feliz porque ya la República Dominicana tiene un movimiento urbano que se está alzando a nivel mundial. Dio las gracias por el apoyo que este país le ha dado siempre y reveló que a diario trata de ser mejor persona y de poder ayudar al talento nuevo. Sus palabras se dieron en hotal Santuary de Cap Cana donde esta noche se hará la sexta edicción de Premios Heat.

