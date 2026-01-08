Ya la JCE tiene fecha para entregar la nueva cédula de identidad

SANTO DOMINGO, RD- La Junta Central Electoral (JCE) anunció que la apertura para la entrega de la nueva cédula de identidad y electoral empezará el próximo 8 de abril, mientras que desde este jueves ese órgano inicia con la captura para sus miembros y luego la entrega posterior.

La JCE detalló además que la apertura formal del proceso iniciará el próximo 26 de enero, en que el órgano de comicios entregará al presidente Luis Abinader, a través de un acto oficial, su documento de identidad.

La captura y entrega de la cédula finalizará el 31 de marzo de 2027.

La nueva cédula tiene una vigencia de12 años, para las personas de 18 a 35 años; de 16 años a los de 36 a 60 años y 20 años a los de 61 o más.

Fuente: N Telemicro