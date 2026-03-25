Yailin «La Más Viral» comparece ante la Fiscalía de Santo Domingo bajo estricta seguridad

SANTO DOMINGO.- La artista urbana dominicana Yailin «La Más Viral» abandonó esta tarde las instalaciones del Ministerio Público en Santo Domingo, luego de una comparecencia ante las autoridades judiciales.

Bajo una estricta custodia de agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y personal militar, la intérprete salió del edificio «Ramón B. Paredes D.» en medio de un tumulto de periodistas y seguidores que buscaban declaraciones sobre su situación legal.

Pese a las insistentes preguntas de la prensa sobre el caso y la propiedad de supuestas armas mencionadas en el proceso, la artista se mantuvo en silencio, con el rostro parcialmente cubierto, hasta ser introducida rápidamente en un vehículo oficial que la trasladó fuera del recinto. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre los resultados de la audiencia.