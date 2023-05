Yailín sorprende: es tendencia en Youtube con tema «limpio», seguido de Shakira, Alfa y Bad Bunny

Send an email

Hace ocho días Yailín la Más Viral y Shadow Blow lanzaron su colaboración titulada «Solo tú y yo», que se mantiene como líder en las tendencias de Youtube en República Dominicana, plataforma en la que el nuevo tema de Bad Bunny, «Where she Goes», ocupa la posición 5.

Los nuevos temas de Shakira, El Alfa y Jey One son los otros que se mantienen en el top 5 de las búsquedas musicales de la gente en este país caribeño.

Contrario a sus antecesores, la canción interpretada por Yailín resalta por sus letras limpias, su afinada entonación y un videoclip de realización aceptable.

Este viernes el audiovisual es el número 1 en tendencia con un acumulado de 6.2 millones de visualizaciones en el canal oficial de Yailín de 585 K suscriptores.

Yailin La Mas Viral, Shadow Blow – Solo Tú y Yo (Video Oficial) Yailín se ha ganado el favor de los youtubers que han generado casi 20 mil comentarios, prácticamente todos a su favor.

«Me alegra ver a Yailin demostrar que tiene talento sin ser vulgar», escribe la usuaria Yaquelyn.

Dalia Cueva postea: «Esta canción sí que está linda , además siento que es inspiración sobre ella, además transmite como si estuviera saliendo de la depresión, superando y curandose de todo lo malo, hasta transmite como si estuviera dedicado a su hija».

Para Edgar BR «con esto nos cayó la boca a todos los que no creíamos que no era capaz de sacar música, asi de buena, ojalá saques más temas así, apoyo total».

Sin letras, bailes ni vestuarios vulgares logras brillar, «me encanta esta Yailin», refiere otro de los comentarios.

«Solo tú y yo» cuenta la historia de dos personas que, aunque se aman no pueden estar juntos.

«Siempre que tú quieras llámame…si me necesitas abrázame, si ves mis defectos mejórame, no me dejes sola acompáñame», reza la estrofa del fragmento de la canción de Yailín y Shadow Blow.

La exponente urbana retoma su carrera musical luego de dos meses de dar a luz a su primogénita Cattleya, fruto de su relación (ya terminada) con el cantante puertorriqueño Anuel AA.

Shakira – Acróstico (Official Video

A «Solo tú y yo» le sigue en segundo lugar «Acróstico», en voz de Shakira, en la que participan sus hijos s hijos, Milan.

«Acróstico» lleva en cuatro días de lanzado 40 millones de visualizaciones.

La aparición de los menores ha generado un vendaval de críticas, basadas en la «utilización» de su imagen, pero otra muchísima gente no le ve nada malo a eso y más al saberse que fueron sus hijos los que le pidieron participar.

A esta polémica se sumó otra: hay una acusación de plagio en la melodía de «Acróstico», bajo el alegato de que guarda mucha similitud con un tema de la cantante vasca Paula Mattheus tituado «Te lo dije de verdad».

«Sí que se parece pero dudo que Shakira me haya plagiado ‘Te lo dije de verdad’. Son cosas que pasan en la música a veces que son casualidad (Me imagino)», posteó Paula.

El Alfa «El Jefe» x Flow 28 x Polo Joa – Rico Feo (Video Oficial

En el tercer lugar de las tendencias dominicanas en Youtube figura el videoclip «Rico Feo», una colaboración entre El Alfa, Flow 28 y Polo Joa.

«Rico feo» lleva 2.7 millones de visualizaciones desde su lanzamiento, hace dos días, el 17 de mayo.



Jey One – Onana – (Video No Oficial) En cambio, en cuarta posición figura «Onana», interpretado por el exponente urbano dominicano Jey One, una revelación contundente la música local.

«Onana» lleva 1.2 millones de visualizaciones desde hace nueve días.

Además de «Onana», Jey One es conocido por «Ojalá» y «Plomo».

Bad Bunny – WHERE SHE GOES (Video Oficial) El quinto lugar de las tendencias musicales lo tomó «Bad Bunny», «Where She Goes» (en español libre «¿A dónde ella va?»), que lleva 3.9 millones de vistas en menos de un día de lanzado.

El cantante urbano puertorriqueño salió el jueves de su receso musical, menos del tiempo del anunciado fuera del aire. lanzó su nueva canción, “WHERE SHE GOES” (A dónde ella va, en español).

El tema lo escribió Bad Bunny y lo produjo Mag y su ingeniero La Paciencia.

La canción «fusiona a la perfección Jersey Club con elementos sutiles de dembow para crear un ritmo hipnotizante”, indica un comunicado compartido por Rimas, su disquera.

El Jersey Club es un estilo de música electrónica que se originó en Nueva Jersey y toma elementos de la música electrónica de Baltimore y ritmos del hip hop, según la revista musical The Fader.

El portal de CNN en Español reseña que aunque no estaba en sus planes lanzar música nueva este año, según le dijo el puertorriqueño a Zane Lowe en Apple Music 1, esta canción merecía ver la luz lo más pronto posible.

“Tenía esta idea, tenía este sentimiento y dije: ‘a la m****, vamos a hacerlo’”, le contó Bad Bunny a Lowe.

Según el cantante, su productor, Mag, le envió la melodía del tema hace unos 8 o 9 meses, publicó CNN.

“Desde que la oí me gustó. Pero no escribí nada, solo la guardé. La recordé hace unos dos meses… la busqué y cuando la reproduje, empecé a cantar automáticamente”, explicó Bad Bunny a Lowe.

En el mismo programa agregó que tras esta experiencia fue directamente al estudio a grabarla y le dijo a su equipo: “Creo que tengo un nuevo himno”.

El video también cuenta con la aparición especial del exfutbolista Ronaldinho, los artistas Frank Ocean y Lil Uzi Vert, entre otros.

Fuente: Listin Diario