Yayo Sanz Lovatón: «No hay un solo producto de la canasta básica que haya subido de precio»

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El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo ‘Yayo’ Sanz Lovatón, afirmó que ningún producto de la canasta básica ha registrado aumentos de precio en la República Dominicana, pese a la actual coyuntura internacional, destacando este hecho como una señal de estabilidad económica en el país.

El funcionario explicó que el plan implementado por el Gobierno para enfrentar la crisis global está en marcha y mostrando resultados positivos, al hablar tras reunirse con representantes de los principales sindicatos de trabajadores del país.

“hasta el momento, no se han producido alzas en los productos esenciales ni se han presentado problemas de abastecimiento en el territorio nacional y esta estabilidad se debe al seguimiento constante que encabeza el presidente Luis Abinader junto a las autoridades, enfocado en cada renglón de la canasta básica y en las principales materias primas de consumo interno”, aseveró.

Asimismo, destacó que el diálogo entre el Gobierno, el sector empresarial, los sindicatos y los partidos políticos ha contribuido a generar un clima de confianza en medio del contexto internacional adverso.

No obstante, reconoció que se trata de un escenario complejo, marcado por la incertidumbre en los mercados globales, especialmente en el sector de los hidrocarburos. Indicó que, aunque en el pasado se han registrado precios más elevados del petróleo, las fluctuaciones actuales han sido particularmente drásticas.

Finalmente, explicó que la estrategia del Gobierno se basa en el monitoreo constante de estas variables económicas, con el objetivo de anticipar posibles impactos y garantizar la estabilidad del mercado local.

El funcionario acudió al encuentro con los sindicalistas acompañado del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza y el director general de Impuestos Internos, Magín Díaz.

Fuente: el Democrata