Yeni Berenice desmiente ordenara retención vehículos asignados a generales retirados FARD, según Huchi Lora

SANTO DOMINGO.- El veterano periodista Huchi Lora aseguró la tarde de este lunes, que luego de constatar a la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reinoso, esta le aseguró que no tiene ninguna responsabilidad en la denunciada retención de vehículos a generales retirados de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD).

Narró en las redes sociales que para indagar sobre el caso de los generales retirados, se comunicó con la Directora de Persecución, Yeni Berenice Reinoso, quien desmintió haber realizado tal despojo de vehículos diciendo: “Hemos solicitado más de 100 auditorías a la Cámara de Cuentas y ninguna tiene que ver con la Fuerza Aérea. El caso 5G incluye al Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), no a la Fuerza Aérea”.

Según publica, en su desmentido, la fiscal Yeni Berenice explicó que el Ministerio Público puede solicitar a la Cámara de Cuentas audite una entidad pública, sin embargo, eso no ha ocurrido con la Fuerza Aérea. También se lo confirmó un miembro de ese órgano.

Lora calificó de extraña la retención de 20 vehículos asignados a generales retirados de la FARD, realizada por una persona, no identificada, que alegó hacer la incautación a nombre de la procuradora adjunta, Yeni Berenice.

A través de una serie de publicaciones en Twitter, explicó que el mayor general Rafael Betances, quien es presidente del Instituto de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas en Retiro (Igafar), reveló este lunes en el programa El Día, que los militares fueron convocaron para que entregaran los vehículos asignados, bajo el argumento de que “es una orden de Yeni, y que si no lo hacíamos, iba a venir ella”.

“El hombre, que no ha sido identificado, les dijo a los retirados: ‘Nosotros no tenemos culpa de convocarlos para que entreguen los vehículos. El Pepca es quien nos manda. Esta mañana me llamó Yeni, que si no lo hacemos nosotros, lo hace ella. Eso me ha caído muy mal’. Falso”, escribió Lora en un hilo de 14 partes.

Continúo, que durante una entrevista en el espacio televisivo, que conduce en Telesistema, Betances afirmó que la persona que solicitó los transportes no se identificó y que tampoco le dio a los generales un acta o documento que avalara la entrega.

“El hombre anunció que los demandarán: ‘El Pepca es quien nos manda… Yeni me acaba de comunicar otras cosas más, hicimos el inventario del material bélico, que hay que verificar las armas que tienen los militares en retiro ’. También falso”, resaltó otro tuit.

El destacado periodista insistió en que debe surgir una información en la que sean dados a conocer, los participantes en la acción y mostrar los documentos que respalden la referida retención de los vehículos.

Resaltó que los generales retirados se mostraron de acuerdo y respaldan las ejecuciones de la Procuraduría General de la República (PGR), para someter a latos militares señalados en actos de corrupción contra sus propias instituciones.

9. Los generales retirados denunciantes dicen que en San Isidro les requirieron dejar las llaves de los vehículos, pero que no les entregaron un solo documento que dejara constancia de ello. https://t.co/RgqipTRj9y — Huchi Lora (@huchilora) December 6, 2021

“El Ministerio Público puede solicitar a la Cámara de Cuentas que audite a una entidad pública, pero no hemos solicitado ninguna auditoría a la Fuerza Aérea”, subrayó la procuradora adjunta.

De acuerdo al periodista, un miembro de la Cámara de Cuentas también confirmó que esa entidad no está auditando a la Fuerza Aérea.

Lora solicitó una información oficial al país que identifique a las personas que participaron en la retención de los vehículos usando el nombre de la magistrada y mostrar los documentos que respalden esa acción.

10. Como todo esto ocurrió en la sede de la jefatura de la Fuerza Aérea, esta institución debe informar al país quién decidió o qué entidad le solicitó que requiriera los vehículos a los oficiales retirados. https://t.co/3EzsuBA3w8 — Huchi Lora (@huchilora) December 6, 2021

“Hay que decir que los generales retirados que hicieron la denuncia en El Día mostraron su respaldo a las acciones de la Procuraduría para someter ante los tribunales a los altos militares acusados de actos de corrupción contra sus propias instituciones”, aclaró finalmente.

Fuente: El nuevo diario