Yeni Berenice instruye a fiscales presenten cargos a motoristas por muerte de chofer en Santiago

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La procuradora general de la República, Yeni Berenice, condenó el asesinato del chofer David Carlos Abreu, a manos de una colisión de motoristas en la ciudad de Santiago.

“Lamentamos profundamente el asesinato de David Carlos Abreu, víctima de un grupo asesino movido por una colisión de tránsito sin ningún herido, conforme a las investigaciones preliminares”, manifestó la procuradora.

Al momento de lamentar el hecho, Berenice apuntó que instruyó a los fiscales a que presenten cargos preliminares por asesinato en contra del “grupo criminal que penetró hasta el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, en donde la víctima intentó resguardarse para salvar su vida”.

Deity Carlos Abreu Quezada tras ser agredidoFuente externa

“Este caso refleja una realidad crítica que tiene décadas de arraigo en la población dominicana: más del 50% de los homicidios se relacionan con conflictos sociales”, afirmó la magistrada a través de una publicación en redes sociales.

Berenice reflexionó que con alta frecuencia son procesados responsables de muertes y lesiones que actúan por diferencias que pueden resolverse en una simple conversación, pero que terminan en crímenes sangrientos.

Asimismo, declaró que es urgente reflexionar y actuar desde todos los sectores representativos de la sociedad, mientras apuntó que la violencia jamás será la vía adecuada para dirimir conflictos. Ante esto, destacó que desde el Ministerio Público hará absolutamente todo lo posible para que “esta turba asesina sea castigada conforme a la ley”.

HECHO

La Policía Nacional informó el arresto de ocho «motoconchistas», incluyendo el presunto autor de la herida de arma blanca que le provocó la muerte a David Carlos Abreu Quesada, quien se desempeñaba como chofer de un camión recolector de desechos sólidos del Ayuntamiento de Santiago.

La turba de motoconchistas quedó captada en video que ha sido ampliamente difundido en redes sociales y medios de comunicación.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se originó tras un incidente de tránsito ocurrido en horas de la tarde de ayer, cuando el vehículo pesado conducido por la víctima habría impactado una motocicleta, generando un conflicto que escaló rápidamente a una persecución.

FUENTE: LISTIN DIARIO