Yokasta Guzmán se desliga de cualquier anomalía procesos de compras en Inaipi gestión Berlinesa Franco

Santo Domingo.- Este jueves se realizó una conferencia de prensa, encabezada por Yokasta Guzmán, exdirectora de Compras y Contrataciones Públicas, y su abogado, Carlos Balcárcer, sobre el caso que involucra a la exdirectora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), Berlinesa Franco.

Guzmán se desliga de cualquier anomalía que pudo haber sucedido en los procesos de compras y contrataciones del Inaipi, en la gestión de Franco.

Asegura que Franco mandó un correo el 6 de abril a Yokasta Guzmán donde establecía que ella se sentía atacada por Compras y Contrataciones como si fueran parte de la oposición.

Solicita a la Procuradora Miriam Germán Brito participar en el interrogatorio que le hará la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Lo que no le dijo Berlinesa a Yeni Berenice ni a Camacho fue este correo que ella envió a Yocasta Guzmán el dia 6 de abril; aquí ella le dice: “Buenas tardes Yocasta, en honor a la verdad correo a presidente de Compras me afectó mucho porque sentí como si fuera la oposición que me juzgara y no parte del gobierno».

Fuente: El Pregonerord