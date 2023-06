Yuri dice que nunca usó drogas, pero que sí tuvo un problema por el que Dios la rescató

Entre una y otra canción, Yuri aprovechaba, durante su concierto de anoche en el Teatro Nacional, ciertos momentos para contar su testimonio y cómo su vida cambió cuando hace 28 años se convirtió al cristianismo.

Esta vez, la artista mexicana, de 59 años, dijo que nunca usó drogas y con humor explicó que su problema siempre fue de la cintura para abajo y por eso Dios decidió rescatarla.

«Yo nunca le metí a esas vainas, no, nunca, nunca, nunca. Ni al perico ni al león ni a Tarzán, a nada de esas vainas, no. Lo mío, lo mío, lo mío fue de aquí para bajo, por eso Cristo llegó a mi vida», explicó Yuri ante los presentes, quienes no evitaron las carcajadas. «El Señor dijo: ‘A esta vieja la voy salvar porque sino se le va a caer todo a pedazos'».

La cantante de «Maldita primavera» también fue sarcástica al decir que le han contado sobre cómo es estar con un hombre casado, un tema que ha tocado en varias entrevistas diciendo que su debilidad era sostener relaciones extramaritales, pero ha cambiado tanto que incluso ahora hay canciones que canta por necesidad.

Este sábado, Yuri salió a escena a las 9:06 de la noche y mientras afuera llovía, en el auditorio agradeció que el público asistiera al espectáculo de su «Tour Euforia» que se extendió por un poco más de dos horas. Además de su presentación del viernes en el Gran Teatro del Cibao.

Fuente: Listin Diario