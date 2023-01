Zelenski cumple 45 años con una crisis de Gobierno y el regalo de los Leopard

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, cumplió hoy 45 años en medio de una grave crisis de Gobierno que le ha obligado a remodelar parte de su administración, pero con el esperado regalo por parte de los países aliados del envío de los tanques «Leopard» que Kiev considera indispensables para ganar la guerra.

El mandatario ucraniano se vio obligado este martes a cesar a seis funcionarios gubernamentales y a autorizar el despido de cinco gobernadores regionales, en lo que supuso la mayor reorganización de su administración desde que se inició la invasión rusa.

Esa reorganización gubernamental tuvo lugar después de una serie de investigaciones de corrupción por presunta malversación de fondos entre varios altos funcionarios.

Y se produjo mientras Kiev trataba de convencer a sus aliados para que le suministren más armamento, en concreto, los tanques «Leopard 2» de fabricación alemana y, al mismo tiempo, presentarse como un país libre de corrupción.

La autorización germana ha llegado precisamente este miércoles tras muchas especulaciones cuando el canciller alemán, Olaf Scholz, confirmaba el envió para «apoyar a Ucrania lo mejor que podamos».

Y es probable que Estados Unidos también anuncie hoy mismo que enviará a Ucrania unidades de sus tanques Abrams, algo que ya adelantaron este martes varios medios estadounidenses, aunque las autoridades de Washington de momento no lo han confirmado.

Mientras el mandatario ucraniano espera el nuevo paquete armamentístico, ha recibido la felicitación de su esposa Olena Zelenska, su pareja desde hace 19 años.

«A menudo me preguntan cómo has cambiado este año. Y siempre digo: ‘Él no ha cambiado. Es el mismo. El mismo chico que conocí cuando teníamos diecisiete'» años, escribió la primera dama en su página de Instagram que acompaña de una foto de ambos juntos.

«Pero algo ha cambiado: ahora sonríes mucho menos. Por ejemplo, como en esta foto… Te deseo (que tengas) más razones para sonreír. Y sabes lo que se necesita. Todos lo sabemos», escribió.

Zelenski agregó que su esposo ya tiene «suficiente terquedad» y que lo principal ahora es mantenerle lo «suficientemente saludable».

«¡Así que mantente saludable, por favor! Quiero sonreír siempre contigo. ¡Dame esta oportunidad!», escribió la primera dama ucraniana, que el próximo 6 de febrero cumplirá también 45 años, apenas unos días antes de que se alcance el primer año de la invasión rusa sobre Ucrania.

