Zoe Saldaña engalana la portada de People en Español dedicada a “Los más influyentes”

Santo Domingo, RD

La actriz de origen dominicano Zoe Saldaña engalana la portada de octubre de la revista People en Español dedicada a “Los más influyentes”.

En esta edición la protagonista de “Avatar” se sinceró sobre su vida y los sentimientos que está atravesando en esta pandemia.

“Este año no voy a hablar de cuán maravillosamente estoy. No estoy maravillosamente, estoy OK,” se sincera la actriz de 42 años. “Tengo el corazón pesado, quiero llorar todos los días. Me estoy permitiendo ser vulnerable y ser frágil”.

La famosa intérprete confesó que el coronavirus se ha cobrado vidas de amigos y ha tocado la puerta de sus familiares: “Tengo tías, primos que han resultado positivos a la COVID. Estoy rezando y estoy manteniendo la cordura para poder ser fuerte para ellos. Este año nos ha golpeado a todos”, dice para la revista.

LD