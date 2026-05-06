Zoológico Nacional enfrenta retos por tráfico de fauna, modernización y adquisición de nuevas especies

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El director del Zoológico Nacional, Nayib Aude, expuso los principales desafíos que enfrenta la institución, desde el impacto del tráfico ilegal de animales hasta las limitaciones técnicas para la adquisición de nuevas especies. Durante una entrevista en la emisión estelar de Telenoticias con Roberto Cavada, explicó que muchos de los ejemplares que llegan al parque lo hacen en condiciones críticas, especialmente aves mutiladas para su comercialización, lo que dificulta su reintegración a la vida silvestre.

Aude indicó que el zoológico ha reforzado sus programas de recuperación y liberación, logrando la reinserción de especies como flamencos y avanzando en procesos similares con aves rapaces. Sin embargo, advirtió que no todos los animales pueden regresar a su hábitat, por lo que el parque asume un rol permanente en su cuidado, consolidándose como un centro de conservación más que de exhibición.

En cuanto a la composición del zoológico, detalló que actualmente alberga unas 115 especies y cerca de mil ejemplares, incluyendo 15 especies endémicas en peligro de extinción, como el solenodonte. Señaló que muchos de estos animales han sido incautados o rescatados, lo que condiciona su manejo y limita su liberación en entornos naturales.

Sobre la posibilidad de incorporar especies emblemáticas como elefantes y jirafas, el director explicó que existen importantes barreras sanitarias y logísticas, especialmente para animales provenientes de África, debido a la falta de acuerdos directos de transporte y cuarentena. Indicó que se mantienen gestiones con zoológicos internacionales y plataformas de intercambio para evaluar opciones viables.

El funcionario también se refirió al debate internacional sobre el control de especies invasoras, como los hipopótamos en Colombia, rechazando su sacrificio como solución. En su lugar, propuso un modelo de redistribución en santuarios que permita controlar su reproducción sin eliminar los ejemplares, al tiempo que se generen beneficios económicos a través del turismo.

Finalmente, Aude abordó el proceso de modernización del Zoológico Nacional, señalando que las prioridades están centradas en el bienestar animal, incluyendo mejoras en hábitats y alimentación. Reconoció que actualmente no cuentan con un sistema especializado de control nutricional, por lo que impulsan un modelo de autosustentabilidad que permita producir alimentos dentro del propio parque y garantizar su calidad.

Fuente: RC