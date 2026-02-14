14 cosas que no debes olvidar en San Valentín

Felicitaciones por teléfono, por correos electrónicos, por las redes sociales, los regalos a última hora, llegar a comer o a cenar a tiempo. Es la fecha más romántica del año, pero si no te organizas pudiera convertirse en una pesadilla para ti o para tu pareja.

Aquí 14 puntos que no debes olvidar para celebrar el mejor Día del Amor y la Amistad:

1. Coordina con antelación tus planes para el Día de San Valentín. Si tienes pareja, planea con ella de acuerdo a los gustos de ambos. Si vas a celebrar con un grupo de amigos, confirma tu asistencia desde ahora.

2. Si vas a celebrar en un restaurante, ¡reserva con tiempo para el 14 de febrero! Recuerda que todos los restaurantes estarán llenos ese día.

3. Este Día de la Amistad querrás felicitar a tus amigos más cercanos, escribe esos mensajes uno o dos días antes. Si los vas a enviar vía electrónica (correo electrónico o redes sociales) pauta con antelación el envío de esos mensajes.

4. Si vas a trabajar el Día de San Valentín, no olvides felicitar a todos en casa primero.

5. Las felicitaciones debes hacerlas desde temprano en la mañana.

6. Si vas a enviar flores, procura reservar en la floristería con varios días de antelación.

7. No olvides que el regalo debe siempre ir acompañado de una tarjeta con un mensaje propio de ese día.

8. Las tarjetas a compañeros de trabajo deben contener mensajes de amistad o humorísticos, evita mensajes románticos o que se puedan malinterpretar. Aunque pueden ser tarjetas electrónicas, las manuscritas suelen ser las preferidas.

9. Aunque te hayas pasado todo enero lanzando indirectas a tu pareja, no asumas que captó el mensaje sobre lo que deseas para San Valentín. Evita malos entendidos o sorpresas que no te agraden y dile a tu pareja exactamente lo que deseas. En la mayoría de los casos, los caballeros prefieren que les “aliviemos” la carga de “adivinar” para ese día. No olvides que los ¡Hombres son de Marte y las Mujeres son de Venus!, según John Gray.

10. Si en tu oficina harán algún agasajo con motivo de San Valentín recuerda comprar u ordenar algún brindis para tus compañeros: chocolates, cup cakes, dulces, donats, etc. Asegúrate que alcance para todos. Evita tener que pedir permiso en el trabajo ese día para salir corriendo a comprar lo primero que aparezca.

11. No olvides que cuando se trata de flores, a las damas se les puede regalar un ramo (con la cantidad de flores que gustes) y al caballero sólo una.

12. Practica los buenos modales en la mesa. No olvides que el encanto se puede perder cuando sale a la luz alguna muestra de mala educación.

13. Recuerda agradecer a tu pareja cada detalle y esfuerzo para halagarte ese día y en especial, agradecer el regalo aunque no te guste. Si ese es el caso, ¡no pongas cara de disgusto!

14. Por último, se trata de un día dedicado al amor ¡no olvides dedicar toda tu atención a esa persona especial en tu vida! Pon a un lado las distracciones, sobre todo pon a un lado el celular.

FUENTE: LISTIN DIARIO