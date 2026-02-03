Política

El Mensaje de Danilo: «No Habrá alianza con nadie si no es en favor del PLD»

El periodista Julio Martínez Pozo analizó las declaraciones de Danilo Medina,quien afirmó que el PLD no respaldará a ninguna otra organización política, aunque sí podría recibir apoyo externo, y sostuvo que este planteamiento marca una línea clara de cara a los próximos procesos electorales, al dejar en evidencia que la idea de una eventual alianza es solo una ilusión que no existe ni existirá.

Fuente: ccc.cachicha

