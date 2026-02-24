La mañana de este martes, cinco personas quedaron atrapadas en un ascensor en la estación Juan Bosch del Metro de Santo Domingo, generando momentos de tensión entre los usuarios que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con informaciones preliminares, el incidente ocurrió en la estación Juan Bosch, cuando el ascensor en el que se desplazaban los pasajeros se habría quedado, según se cree, sin energía eléctrica, provocando que el dispositivo se detuviera repentinamente.

Durante el momento de la grabación, las personas permanecían atrapadas dentro del elevador al rededor de 12 minutos a la espera de ser auxiliadas por el personal correspondiente, mientras se visualiza a un servidor intentando abrir la puerta.