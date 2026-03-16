24 años de cárcel para un empleado de una guardería inglesa por abusos sexuales a niños

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Un trabajador de una guardería que violó y abusó de niños pequeños a su cargo en Bristol, al oeste de Inglaterra, ha sido condenado a 24 años de cárcel, según dispuso este lunes el Tribunal de la Corona de esa ciudad inglesa.

Nathan Bennett, de 30 años, que abusó de pequeños de dos y tres años en la guardería Partou King Street de Bristol, había sido declarado culpable el mes pasado de ocho cargos: dos de violación, cuatro de agresión sexual y dos de agresión por penetración.

Además, la corte estableció que, tras la cárcel, Bennett deberá cumplir un periodo de libertad condicional de seis años.

Durante el juicio, varios padres y personal de la guardería declararon que habían expresado su preocupación por el comportamiento del trabajador hacia los menores a su cargo en febrero de 2025.

Comportamientos que generaron sospechas

La Policía inició una investigación después de que el personal lo captara en las cámaras de seguridad metiendo mano en los pantalones de un niño, lo que llevó a su detención y al cierre de la guardería.

El personal observó que sentaba a los niños en su regazo durante largos periodos de tiempo, usaba pantalones con agujeros en la entrepierna y parecía tener un comportamiento posesivo con algunos menores, según el juicio.

Antes de dar a conocer hoy la condena, juez William Hart dijo que Bennet ha causado «graves daños psicológicos» a varias personas, pero que «nunca más estará en una posición similar» para abusar de menores.

Fuente: Diario Libre