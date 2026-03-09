3. El 8 de marzo reafirma la lucha por los derechos de las mujeres en República Dominicana y el mundo

Desde El Veedor Digital

En este 8 de marzo, Día Internacional de la la Mujer, el mundo vuelve la mirada hacia una causa que sigue siendo urgente: garantizar derechos, justicia y oportunidades reales para todas las mujeres y niñas. La fecha no es una simple celebración, sino una jornada de memoria, reflexión y acción frente a desigualdades que aún persisten en todos los niveles de la sociedad. La ONU recuerda que esta conmemoración tiene sus raíces en las luchas obreras y en los movimientos por los derechos de las mujeres, y que comenzó a observarse oficialmente en el sistema de Naciones Unidas en 1975.

Este año, Naciones Unidas enmarca la conmemoración bajo un llamado a convertir las promesas en resultados concretos para las mujeres y las niñas. El mensaje central insiste en que la igualdad no puede quedarse en discursos, actos protocolares o publicaciones en redes sociales, sino traducirse en acceso efectivo a la educación, al empleo digno, a la participación política, a la seguridad y a una vida libre de violencia.

El 8 de marzo representa también un reconocimiento a las mujeres que, desde distintos espacios, sostienen a sus familias, impulsan la economía, lideran comunidades, educan, emprenden, innovan y sirven a la nación. Son millones las que cada día vencen obstáculos históricos, estereotipos sociales y brechas estructurales para abrirse paso en escenarios que durante mucho tiempo les fueron negados o limitados. A pesar de los avances, los organismos internacionales advierten que la igualdad plena todavía no ha sido alcanzada en ningún país del mundo.

En la República Dominicana, esta fecha también invita a revisar la realidad de las mujeres dominicanas desde una perspectiva seria y responsable. La Oficina Nacional de Estadística ha venido fortaleciendo la producción de estadísticas e indicadores de género, precisamente para visibilizar las brechas existentes y ofrecer datos que sirvan de base a políticas públicas más efectivas. En sus informes recientes, la ONE resalta el valor de la información estadística para comprender los desafíos pendientes en materia de igualdad, violencia y desarrollo.

Uno de los temas que más preocupa sigue siendo la violencia contra las mujeres. La propia ONE ha publicado marcos e instrumentos de referencia para mejorar la medición de la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas, lo que refleja que se trata de un problema vigente que requiere atención institucional continua, prevención, justicia y respuestas integrales. Hablar del Día Internacional de la Mujer sin abordar esta realidad sería ignorar una de las heridas sociales más graves de nuestro tiempo.

Pero el 8 de marzo no solo debe verse desde la denuncia. También debe ser asumido como una oportunidad para exaltar el valor, la resiliencia y la contribución de las mujeres en todos los ámbitos: en el hogar, en las aulas, en los hospitales, en los tribunales, en los medios de comunicación, en el campo, en la empresa privada, en la política y en la vida comunitaria. Cada una de esas conquistas ha sido fruto del esfuerzo de generaciones que se negaron a aceptar la exclusión como destino.

Hoy más que nunca, la sociedad está llamada a pasar del reconocimiento simbólico al compromiso real. Eso implica apoyar la educación de las niñas, promover la igualdad salarial, combatir la discriminación, fortalecer la participación femenina en los espacios de decisión y construir una cultura de respeto que erradique la violencia y la desigualdad desde sus raíces. Esa es la verdadera esencia de esta fecha: recordar que los derechos de las mujeres son derechos humanos, y que su defensa beneficia a toda la sociedad.

Desde El Veedor Digital, nos unimos a esta conmemoración reconociendo la grandeza, la dignidad y la fuerza de cada mujer dominicana y del mundo. Este 8 de marzo debe ser un día para honrar las luchas del pasado, valorar los aportes del presente y asumir, con responsabilidad colectiva, la tarea de construir un futuro más justo, seguro e igualitario para todas.