311 escuelas fueron remozadas con mantenimientos correctivos del programa “Navidad en las Aulas 24/7” ejecutado por Infraestructura Escolar

El plan impulsado por el Gobierno rehabilitó 1,866 aulas beneficiando más de 300 mil estudiantes; anuncian creación de premio para reconocer planteles escolares mejores cuidados en cada provincia del país

Santo Domingo, RD. -La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) del Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), informó que remozó 311 centros educativos con la implementación del novedoso programa de mantenimiento correctivo «Navidad en las Aulas 24/7», ejecutado por el Gobierno durante las vacaciones navideñas y de fin de año de los estudiantes y docentes en todo el territorio nacional.

El ingeniero Roberto Herrera, director de Infraestructura Escolar, explicó que la iniciativa realizada por primera vez en el asueto navideño inició el 15 de diciembre pasado y concluyó el 7 de enero del presente año, superando la meta de 256 planteles escolares seleccionados, logrando intervenir más de 300, lo que se traduce en 1,866 aulas impactadas que benefician a más de 300 mil estudiantes y miles de maestros, que recibieron espacios físicos en condiciones funcionales, adecuadas y más seguras a su regreso a las clases.

Herrera destacó que la ejecución exitosa de «Navidad en las Aulas 24/7», es una muestra de que el presidente de la República, Luis Abinader prioriza el fortalecimiento de la educación como pilar fundamental para el desarrollo del país, garantizando condiciones más dignas para la enseñanza y el aprendizaje de los ciudadanos dominicanos del presente y el futuro. El programa tuvo una inversión de más de 300 millones de pesos.

“Con gran orgullo y satisfacción hoy presentamos al país los resultados del programa «Navidad en las Aulas 24/7», que nos permitió remozar 311 planteles escolares, más de 1,800 aulas reacondicionadas con cambios de lonas asfálticas, reparación de los baños, pinturas, trabajos de electricidad, jardinería, entre otros. Con esto buscamos fortalecer y eficientizar la educación como ha instruido nuestro señor presidente Luis Abinader, con la confianza, el apoyo y la supervisión del señor ministro de Educación, Luis Miguel De Camps y con la firme convicción de seguir el impulsando las mejoras en el sistema educativo nacional”, declaró el titular de la DIE durante un encuentro con la prensa para dar a conocer el informe sobre la implementación del plan.

Así mismo, Roberto Herrera anunció que, como parte de la implementación del plan de mantenimiento preventivo, la Dirección de Infraestructura Escolar otorgará un premio anual en reconocimiento a los centros educativos mejores cuidados en cada una de las provincias del país.

A través del programa «Navidad en las Aulas 24/7», fueron rehabilitados 64 planteles escolares en el Gran Santo Domingo; 16 en la Región Higuamo; 67 en la Región Yuma; 10 en Valdesia; 10 en San Cristóbal; 15 en Enriquillo; 32 en la Región Noroeste que abarca las provincias Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Mao Valverde.

Mientras, que en la región Cibao-Norte que comprende las provincias Santiago, Puerto Plata y Espaillat, se remozaron 46 escuelas, Liceos, Politécnicos y bajo techo, en tanto en la zona Cibao-Sur, que abarca las provincias de La Vega, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel, fueron intervenidas 265 aulas en 26 planteles educativos. De igual manera en la región de El Valle 11 centros y 44 recintos educativos en la Región Nordeste que abarca las provincias Duarte, Hermanas Mirabal y María Trinidad Sánchez.

Los trabajos de remozamientos se realizaron de manera planificada tras un levantamiento en todo el territorio nacional sobre los centros educativos que requerían atención más urgente, cuyas labores se llevaron a cabo en conjunto con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), la Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela, directores de centros, contratistas, el personal de Infraestructura Escolar, líderes comunitarios, religiosos y las comunidades beneficiadas.

