7 acciones que se tipifican como terrorismo en República Dominicana y no lo sabias
El abogado Félix Portes, explicó este miércoles que la legislación dominicana establece con precisión cuáles son las acciones que pueden tipificarse como actos terroristas, subrayando la gravedad de estas conductas y su impacto en la seguridad nacional.
Entre los ejemplos citados por el jurista al periódico Hoy se encuentran; los intentos de intimidar o aterrorizar a la población, así como la alteración del orden público mediante acciones violentas o amenazas.
Portes señaló que también se consideran actos terroristas aquellas acciones que buscan obligar al Estado a actuar o dejar de actuar a través de coacción, agresiones o presiones ilegales.
Agregó que la normativa incluye como terrorismo los actos que ponen en riesgo la seguridad de varias personas, los ataques contra bienes estratégicos o infraestructuras y los atentados contra la vida o la integridad física cuando tienen como finalidad sembrar miedo, alterar el orden o presionar a las autoridades.
Asimismo la Ley 267-08 sobre Terrorismo establece las sanciones a los delitos ya citados:
Atentados con bombas, sustancias peligrosas y otros medios . Serán sancionados con penas de treinta (30) a cuarenta 40) años de reclusión todo aquel que cometa un acto de terrorismo consistente en detonar, explotar, esparcir, arrojar, colocar, o diseminar por cualquier medio o procedimiento, armas, dispositivos, artefactos, sustancias o materiales de alto poder explosivo, compuestos químicos, biológicos o radioactivos, susceptibles de provocar muertes, heridas, lesiones, o estragos materiales».
