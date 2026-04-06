72 muertos en accidentes de tránsito en Colombia durante Semana Santa

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Al menos 72 personas han muerto y 326 han resultado heridas en accidentes de tránsito ocurridos en Colombia durante la Semana Santa, informaron este domingo las autoridades policiales.

El director de Tránsito de la Policía, el coronel Jair Parra, detalló que durante este periodo se han registrado 240 accidentes, en los que fallecieron 72 personas y otras 326 resultaron lesionadas.

Alta movilidad incrementa riesgos en las vías

Según el director de Tránsito, más de 9,2 millones de vehículos se han movilizado por las carreteras colombianas durante la Semana Santa, una de las temporadas de mayor flujo vehicular del año.

El Gobierno proyectó la movilización de 12 millones de viajeros durante este periodo, entre desplazamientos internos y flujos internacionales, consolidando la Semana Santa como un pico clave para el turismo en Colombia.

De acuerdo con cifras oficiales, cerca de 10,8 millones de pasajeros se desplazaron por vía terrestre, lo que representa un crecimiento del 7 % frente a 2025.

En cuanto al transporte aéreo, se estimó el movimiento de unos 1,9 millones de viajeros, con un aumento de entre el 3 % y el 4 %, según datos de entidades del sector.

Estas cifras consolidan la Semana Santa como uno de los principales periodos de movilidad en el país, reflejando tanto el dinamismo del turismo interno como el flujo de viajeros internacionales.

Fuente: El Nuevo Diario.