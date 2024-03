Shakira sobre Gerard Piqué en el show de Jimmy Fallon: «Me arrastraba»

Send an email

Shakira acudió como invitada al programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show, para promocionar su nuevo disco «Las mujeres no lloran». Allí no solo habló del éxito del disco, también lo hizo de aspectos de su vida personal, y además, agradeció al público por su apoyo de siempre.

«Tengo a los mejores fans del mundo. Han estado conmigo en los buenos y malos momentos. Siempre han estado conmigo apoyándome», ha dicho, agradeciendo a sus seguidores todo el apoyo y cariño que ha recibido a lo largo de los últimos meses.

La artista acaba de lanzar su nuevo álbum de estudio, «Las mujeres ya no lloran«. Un disco que en las primeras 24 horas, ha logrado posicionarse como el álbum más escuchado en lo que va de año.

Como reseña Infobae, este nuevo proyecto profesional es muy especial para ella debido a todas las emociones que ha depositado en cada composición que conforma el disco. Para la barranquillera, la música ha sido el medio que le ha permitido canalizar los duros momentos que ha atravesado su vida tras el divorcio del padre de sus hijos, el exjugador de fútbol Gerard Piqué.

A lo largo de una distendida charla junto a Jimmy Fallon, la barranquillera ha desvelado que el título de su álbum se debe porque «ahora les toca a los hombres llorar«.

«Lo hemos estado haciendo demasiado tiempo las mujeres. Nos enviaban siempre a llorar a nosotras por el hecho de ser mujeres. Siempre nos han dicho que tenemos que controlar nuestros sentimientos delante de la gente y delante de nuestros hijos. Nadie te tiene que decir cómo actuar. Ahora las mujeres deciden cuándo, cómo y hasta cuando llorar«, ha sentenciado Shakira, dejando claro que las cosas han cambiado.

Fuente: Infobae