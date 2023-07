A 10 días de la desaparición de menor en San Cristóbal, familiares piden respuestas

Send an email

Pese a que la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional apresó a un hombre de nombre Juan Alberto Sánchez, conocido como Bruly, como el principal sospechoso de la desaparición de Willeni Lorenzo Herrera, la niña residente en Madre Vieja Norte, provincia San Cristóbal, familiares de la infante piden respuestas a las autoridades, tras 10 días sin saber de la menor.

Bruly, principal sospechoso de desaparecer a la menor.

Y es que la familia de Willeni no sabe exactamente qué le sucedió a su vástago, aunque en la casa de Bruly, las autoridades supuestamente encontraron una segueta, un machete y algunas prendas la desaparecida, luego de un allanamiento en el que participaron decenas de agentes policiales.

Pero además, la institución del orden no ha ofrecido detalles sobre la desaparición de la niña, ni ha informado, hasta ahora, qué ha dicho el sospechoso a los investigadores.

La madre de la niña, Nikauly Herrera, contó que un a vecina había visto a Bruly salir con la niña.

Este sábado, un precandidato a diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la citada demarcación, Alexander Pérez, publicó un video junto a la madre de Willeni, en el que solicita al presidente Luis Abinader y a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y al director de la Policía, Eduardo Alberto Then, a que atiendan al llamado de la familia de la menor. «Están desesperados», dijo el político.

Ayer, Clodomiro Herrera, abuelo de la niña, dijo al periodista Ronny de la Rosa, del periódico Hoy, que el hecho de no saber nada sobre su nieta «es peor que si la hubiesen asesinado, porque esta incertidumbre nos está matando poco a poco. Él no saber si está viva, qué le hicieron o dónde está, no nos deja ni dormir”.

Mientras, además de los familiares, vecinos del sector se tiraron a las calles con pancartas en manos para clamar por justicia y respuestas de las autoridades.

Este sábado, un tribunal aplazó para el martes próximo el conocimiento de medidas de coerción contra Bruly.

Fuente: Hoy