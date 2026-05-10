A 28 años de su muerte, República Dominicana recuerda el legado de José Francisco Peña Gómez

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Este 10 de mayo se cumplen 28 años del fallecimiento de José Francisco Peña Gómez, una de las figuras más influyentes y trascendentales de la historia política contemporánea de la República Dominicana.

Peña Gómez falleció el 10 de mayo de 1998 en su residencia de Cambita Garabitos, San Cristóbal, a causa de complicaciones de salud derivadas de un cáncer pancreático y un edema pulmonar, apenas seis días antes de las elecciones congresuales y municipales de ese año, en las que aspiraba nuevamente a la sindicatura de Santo Domingo.

Reconocido como líder histórico del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Peña Gómez dejó una profunda huella en la democracia dominicana por su defensa de las libertades públicas, la justicia social y la participación popular. Fue candidato presidencial en tres ocasiones y alcalde del Distrito Nacional entre 1982 y 1986.

Su liderazgo alcanzó notoriedad internacional tras su participación en la Revolución de Abril de 1965, cuando realizó un llamado a través de Radio Santo Domingo en defensa del retorno al poder del profesor Juan Bosch luego del golpe de Estado de 1963.

A casi tres décadas de su partida, dirigentes políticos, instituciones y ciudadanos continúan recordando a Peña Gómez como un símbolo de lucha democrática y cercanía con los sectores populares. Su nombre permanece inmortalizado en obras y espacios públicos del país, incluyendo el Aeropuerto Internacional Las Américas José Francisco Peña Gómez y una estación del Metro de Santo Domingo.

FUENTE: DE ULTIMO MINUTO