Abel Martínez critica se detenga el tránsito para darle paso a cualquier funcionario

El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, manifestó este sábado su rechazo a la práctica de detener el tráfico vehicular para facilitar el desplazamiento de funcionarios públicos. A través de un video difundido en sus redes sociales, el político cuestionó el uso de privilegios viales, señalando que esta medida solo debería aplicarse de manera excepcional al presidente y la vicepresidenta de la República por estrictas razones de seguridad estatal.

Martínez aclaró que su crítica no se limita exclusivamente a la administración actual, reconociendo que este comportamiento ha sido una constante histórica en los gobiernos de distintos partidos en el país. Expresó que resulta incomprensible la interrupción del flujo en los semáforos para dar paso a autoridades de diversas categorías, lo que a menudo agrava la congestión vial y genera molestias innecesarias a la ciudadanía que transita por las calles.

Para dar peso a su postura, el exalcalde recordó su trayectoria en el Estado, mencionando que durante su gestión como presidente de la Cámara de Diputados posición que ocupa el cuarto lugar en la jerarquía constitucionalnunca solicitó que se detuviera el tránsito para su beneficio. De igual forma, aseguró que durante sus ocho años al frente de la alcaldía mantuvo la misma política de no utilizar franqueadores ni alterar el orden público para circular.

Finalmente, Abel Martínez hizo un llamado a las autoridades vigentes para que comiencen a corregir estas conductas como un paso fundamental para el crecimiento institucional de la nación. Subrayó que la transformación del país y del Estado debe iniciar con el ejemplo de quienes tienen el poder de disposición, eliminando privilegios que afectan el día a día de los dominicanos y fomentando un trato más equitativo en el uso de las vías públicas.