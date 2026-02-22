Abel Martínez: “No validaré procesos que traicionen nuestros principios”

El excandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, se refirió nueva vez al proceso de consulta popular que plantea realizar la organización política, y aseguró que que este traiciona los principios del partido.

Martínez aseguró que su compromiso con el partido morado y la patria es inquebrantable, al momento que externó, no lo mueve la ambición, sino la responsabilidad histórica. Asimismo, el político dejó claro que su aspiración presidencial se mantiene intacta.

“Mi compromiso con el PLD y la patria es inquebrantable. No me mueve la ambición, sino la responsabilidad histórica. No validaré procesos que traicionen nuestros principios. Con reglas claras y plena legitimidad alcanzaremos la victoria en 2028. Prefiero la soledad de la coherencia antes que el aplauso de la c

El pasado jueves, el también expresidente de la Cámara de Diputados, comunicó la decisión de no participar en la consulta popular, y pidió ser retirado del listado de aspirantes que será que será presentado ante la asamblea del Comité Central convocada para este domingo.

A través de una carta enviada al presidente del partido Danilo Medina y a la comisión encargada del proceso, Martínez señaló que lo que pretende realizar el partido de la estrella amarilla violaría lo instituido tanto en las leyes electorales como en la Constitución Dominicana.

Este domingo, durante una asamblea general del comité central, se someterá a aprobación tanto el reglamente y protocolo de comportamiento como el listado oficial de los aspirantes que participarán en ese proceso.

