Abelardo de la Espriella lanza comercial explosivo: bombardeos a la guerrilla y una megacárcel ¿El país lo necesita?

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El candidato presidencial Abelardo de la Espriella sorprendió a la opinión pública con un controvertido comercial que muestra imágenes de bombardeos a grupos guerrilleros y la construcción de una megacárcel.

Con esta pieza, busca proyectar una imagen de mano dura frente a la criminalidad y la insurgencia, mientras genera debate entre ciudadanos y expertos sobre la eficacia y los riesgos de este enfoque.

Algunos sectores aplauden la contundencia de su mensaje, pero otros critican el uso de imágenes violentas y advierten sobre la polarización que podría generar en plena campaña electoral.

Fuente: enlacenoticias